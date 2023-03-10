Trabzon'da zincirleme trafik kazası! Olay yeri savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Beşirli Mahallesi mevkiisinde yaşandı. Trabzon’dan Giresun istikametine giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen 61 TZ 025 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önündeki 61 AFT 442 plakalı otomobile çarptı. Akabinde ise arkadan gelen 3 araçta kazaya karıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ACI HABER

Kazada bariyere çarpan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Süer yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan Z.M.G., H.K., H.K. ve M.Ç. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.