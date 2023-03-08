İngiltere göçmen krizinde çıkmaza girdi! Göçmenlerin ülkeye girişine engel olamadılar! Daha sert yaptırımlar uygulama kararı aldılar!

İngiltere göçmenler konusunda büyük bir çıkmaza girdi. Hint asıllı Başbakan Rishi Sunak göçmen akınına engel olabilmek için yeni, sert ve caydırıcı yasalar geliştirmekten başka çareleri kalmadığını beyan etti.

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İngiltere göçmen krizinde çıkmaza girdi! Göçmenlerin ülkeye girişine engel olamadılar! Daha sert yaptırımlar uygulama kararı aldılar!

Muhafazakar Parti üyesi ve Hint asıllı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, hükümetin açıkladığı düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye girişlerini engellemeyi amaçlayan "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İngiltere göçmen krizinde çıkmaza girdi! Göçmenlerin ülkeye girişine engel olamadılar! Daha sert yaptırımlar uygulama kararı aldılar!

Rishi Sunak, ön yüzünde "(Göçmen) Teknelerini durdur" sloganının yazılı olduğu kürsüde yaptığı konuşmada, İngiltere'ye küçük teknelerle yasa dışı yollardan girenlerin sayısının son 2 yılda dört kattan fazla arttığına dikkati çekti. Manş Denizi'ni yasa dışı yollarla geçen doğrudan savaşın hüküm sürdüğü bir ülkeden, zulümden veya hayati tehlikelerden kaçmadığını savunan Sunak, bu kişilerin güvenli Avrupa ülkeleri üzerinden İngiltere'ye geldiklerini ve insan kaçakçılarına büyük meblağlar ödediklerini söyledi.

Sunak, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin, bu ülkede kalamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Buraya yasa dışı yollarla gelenleri gözaltına alıp, haftalar içinde ya güvenliyse kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli bir üçüncü ülkeye geri göndereceğiz. Ülkeden çıkarıldıktan sonra Amerika ve Avustralya'da olduğu gibi İngiltere'ye tekrar girişiniz yasaklanacak. İnsan kaçakçılarına böylelikle engel olacağız ve sınırlarımızın kontrolünü bu şekilde geri alacağız."

İngiltere göçmen krizinde çıkmaza girdi! Göçmenlerin ülkeye girişine engel olamadılar! Daha sert yaptırımlar uygulama kararı aldılar!

"HER YOLU DENEDİK VE İŞE YARAMADI"

Sunak, söz konusu tasarının, daha önce hiçbir mevzuatın sağlamadığı yasal çerçeveye olanak verdiğine işaret ederek "Bu önlemlerin sertliği hakkında tartışmalar olacağını anlıyorum. Tek söyleyebileceğim, her yolu denedik ve işe yaramadı." ifadesini kullandı.

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