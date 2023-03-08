Sokakta küfür edenlere büyük ceza! Kazakistan'da küfür edenlere ceza yağıyor!

19 milyonluk bir nüfusa sahip olan Orta Asya ülkesi Kazakistan da küfredenlere verilecek cezalar ağırlaştırıldı. Artık vatandaşlar toplu alanlarda, kamuya açık alanlarda ve toplu taşımalarda küfür ettikleri takdirde yüklü miktarda para cezasına çarptırılacaklar. Bu kapsamda uygulanacak olan ceza ise İdari Suçlar Yasası'nda yürürlüğe girdi.

SUÇU İSPAT EDİLENE PARA VE HAPİS CEZASI VERİLECEK

Artık kamuya açık alanlarda küfredenler, hakaret ve taciz eyleminde bulunanlar, kamuya ait yapılara ve konutların yanı sıra toplu taşıma araçları ile kamu mülküne zarar verenler, kamuya açık yerlerde saygısızlık yapanlar, toplum düzeni ve kişilerin huzurunu bozanlar sert şekilde cezalandırılacak.

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Suçu ispat edilenler 69 bin tenge (yaklaşık 3 bin TL) veya 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun tekrarı durumunda ise hapis cezası 30 güne çıkarılacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İdari Suçlar Yasası'ndaki söz konusu değişiklikleri 3 Ocak’ta onaylamıştı.