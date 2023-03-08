İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi

İran'da İran’da derinleşen zorunlu başörtüsü krizi ve sokaklara taşmasının ardından bu seferde, 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları krize neden oldu.

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İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi

İran'ın Gülistan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinin bazı şehirlerinde onlarca öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, genellikle kız okullarında 3 aydan uzun süredir toplu zehirlenme vakalarının görüldüğü ülkenin Gülistan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları tespit edildi.

Kohgiluye-Buyer Ahmed Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Şehamet, Yasuc ve Geçsaran ilçelerindeki 3 okulun 43 öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi

BAŞ ÖRTÜSÜNDEN SONRA ŞİMDİ DE ZEHİRLENME VAKALARI PATLAK VERDİ

Eyalette son 3 günde 280 öğrencinin zehirlenme semptomları ile hastaneye kaldırıldığını aktaran Şehamet, 7 öğrencinin tedavisinin hala devam ettiğini diğer öğrencilerin ise taburcu edildiğini ifade etti.

Gülistan Tıbbi Acil Durum Yönetimi Başkanı Muhammed Cevad Mokessemi de Gülistan eyaletinin 4 şehrinde aralarında bir öğretmenin de bulunduğu çok sayıda öğrencinin zehirlenme belirtileri ile hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Söz konusu kişilerin tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Mokessemi, eyaletteki tüm hastane ve tıp merkezlerinin olası bir durum için hazır olduğunu kaydetti.

- İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine dün yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, 30 Kasım 2022'den 6 Mart'a kadar, 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.

KAYNAK: AA

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