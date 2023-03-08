8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde hava tahmin raporu ise şöyle: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu