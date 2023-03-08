8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde havaların yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar ülkenin Batı kesimlerinde etkili olurken, Doğu kesimleri ise kara teslim oldu. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için uyarılarda bulunan Meteoroloji uzmanları iç kesimlerin ise yağışlı geçeceğini vurguluyor. İşte il il hava durumu.

YAYINLAMA
Google News
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde hava tahmin raporu ise şöyle: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İlgili Haberler
İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi
İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
Lise öğrencilerinden örnek hareket! Gönüllü olarak depremzedelere saç bakım hizmeti verdiler
Lise öğrencilerinden örnek hareket! Gönüllü olarak depremzedelere saç bakım hizmeti verdiler
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
7 Mart 2023 Salı günü hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Aman dikkat!
7 Mart 2023 Salı günü hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Aman dikkat!
6 Mart 2023 Pazartesi günü hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanaklar devam edecek!
6 Mart 2023 Pazartesi günü hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanaklar devam edecek!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Son Haberler
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!
İdikut isminin anlamı nedir, İdikut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İdikut isminin anlamı nedir, İdikut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mirrih isminin anlamı nedir, Mirrih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mirrih isminin anlamı nedir, Mirrih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miktat isminin anlamı nedir, Miktat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miktat isminin anlamı nedir, Miktat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
3 Mart 2023 Cuma Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! O illerde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
3 Mart 2023 Cuma Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! O illerde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...
2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...
Çok Okunanlar
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi
İran'da Baş örtüsünden sonra kız öğrencilerin zehirlenme olayları patlak verdi
Göksav isminin anlamı nedir, Göksav ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Göksav isminin anlamı nedir, Göksav ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sevgim isminin anlamı nedir, Sevgim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sevgim isminin anlamı nedir, Sevgim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Yorumlananlar
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"