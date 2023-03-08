8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde hava tahmin raporu ise şöyle: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu