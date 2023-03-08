Sağanak yağmura teslim olan iki ile önemli uyarı! Balıkesir ve Çanakkale'de sel ve su baskınına dikkat!

8 Mart Çarşamba 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporlarında yer alan uyarılardan birisi de son günlerde ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağmurlardır. Ülkenin iç kesimleri sağanak yağmurlara teslim olurken Meteoroloji Edremit körfezi, Balıkesir ve çevre ilçeler için önemli bir uyarıda bulundu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Edremit Körfezi'nde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat! uyarısında bulundu.