Sağanak yağmura teslim olan iki ile önemli uyarı! Balıkesir ve Çanakkale'de sel ve su baskınına dikkat! Ülkenin batı kesimlerinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Doğu kesimlerinde ise yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İç kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağışlara teslim oldu. Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in Edremit ilçesinin de şiddetli yağmurlara teslim olurken meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı önemli bir uyarıda bulundu.