Bu hırsızlık pes dedirtti! Evin içindekileri değil komple evi çaldılar!

İzmir'de inanılmaz bir olay yaşandı. Bir hırsız Kemalpaşa ilçesindeki müstakil bir evi gözüne kestirdi. Ev sahibi tadilat için eve gittiği sırada evin yerinde olmadığını gördü. Mutfak tezgahı, lavabolar, pencereler hatta evin çatısı bile ortalıkta yoktu. Dört duvarı ile metruk bir yıkıntı gibi duran evin sahibi ise evi yeniden yapacaklarını belirtti.

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Bu hırsızlık pes dedirtti! Evin içindekileri değil komple evi çaldılar!

Akıl almaz olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan ve yaklaşık 2 yıl önce İzmir'de müstakil bir evi satın alan Soner Özkan, evde ikamet etmek için tadilat yapmayı düşünüyordu. Tadilatı planlamak için belirli aralıklarla satın aldığı eve giden Özkan, son ziyaretinde gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Evin çatısı, kapı ve pencereleri, lavabo ve klozetlerinin yerinde olmadığını, evden geriye ise sadece dört duvar kaldığını fark eden ev sahibi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Evi satın almadan önce evde bir ailenin yaşadığını ancak olaydan sonra evin metruk bir yapıya döndüğünü belirten Özkan, böyle bir hırsızlık olayına ilk kez şahit olduğunu söyledi.

PROFESYONEL HIRSIZLIK

Özkan, "Burayı satın aldığımızda önceki sahibi burada oturuyordu. Onlar da burada yaklaşık 20 yıl yaşamış. Bir süredir belli aralıklarla eve geliyorduk. Evi en son görmeye geldiğimizde onu bu halde gördük. Çatı, camekanlar, doğramalar, kapılar, pencereler, musluk, lavabo ne varsa çalmışlar. Evi görünce çok şaşırdım, inanamadım. Hemen jandarmayı aradık. Ev komple çalınmış. Sadece dört duvar kalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şu anda bu evde oturulmaz. Hepsinin yıkılması lazım. Evi yeniden yapacağız. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış.

Bu hırsızlık pes dedirtti! Evin içindekileri değil komple evi çaldı!

KAMYONLARA YÜKLENİP ÇALINMIŞ

Biz buna çok şaşırdık. Duvarlar yıkılmış, molozlar evin içine düşmüş, pencere ve duvarlar patlamış. Yıkarken içerisi de bir hayli dağılmış. Burada yapılan hırsızlık birkaç kişinin işi olmalı. Köyden de hiç kimse fark etmemiş. Belki de hırsızlık yapılırken biz evde tadilat yapıyoruz sandılar. Ancak yine de kimsenin bizi aramaması ilginç. Evin girişindeki çiti de çalmışlar. Bu hırsızlığın iş makineleri ile yapıldığını düşünüyoruz. Lastik izlerine göre evin yanında bulunan alana da kamyon koyup çaldıklarını yüklemiş olmalılar" diye konuştu. Ayrıca ev sahibi Özkan, jandarma ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

Bu hırsızlık pes dedirtti! Evin içindekileri değil komple evi çaldı! Bu hırsızlık pes dedirtti! Evin içindekileri değil komple evi çaldı!

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