Vapurda sokak köpeği krizi yaşandı! Kaptan seferi iptal etti!

İstanbul'da bu sabah saatlerinde Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle 09.15'te yapılması planlanan sefer iptal edildi. Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Vapurdaki yolcular ise duruma tepki gösterdi.

KAPTAN GEMİ SEFERİNİ BOŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana "nedir bu köpek düşmanlığı" diyerek kaptana tepki gösterdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.