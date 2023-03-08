Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!

Dünya'nın en prestjli fuarları arasında yerini alan Mobile World Congress (MWC) Mobil Dünya Kongresine bu yıl Türkiye'den 30 büyük firma katıldı. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen fuarda Asist BT ürünleri yoğun ilgi gördü. İki yeni ürününü tanıtan firma Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve inovasyon şirketi olarak birçok başarılı işlere imza atmayı başardı.

YAYINLAMA
Google News
Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi( MWC) bu yıl da İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlendi. Dünyanın en prestijli ileri düzey teknoloji ve inovasyon şirketlerinin katıldığı fuara ise birçok ülke büyük ilgi gösterdi. Profesyonel iş insanlarının bir arada bulunduğu kongrede Türkiye'den de 30 firma katılarak yeni nesil teknolojik ürünlerini tanıttı. O firmalardan biri de Asist BT oldu. Şirket Barcelona'da gerçekleşen kongrede ilgi odağı olmayı başardı.

Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!

TÜRK TEKNOLOJİLERİNE YOĞUN İLGİ

Mobil dünya kongresinde robot teknolojisi, metaverse 5G ,7G ve Wi-Fİ 7 teknolojileri yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Las Vegas'ta düzenlenen Mobil Dünya Kongresine katılan Asist BT tamamı Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirdikleri B-Contract’ın yoğun ilgi görmesinin ardından, bu yılda yeni geliştirdikleri SMS Gateway altyapısı “Asistan” ve "VEDEG" yoğun ilgiyle karşılandı.

Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!

MWC Barcelona fuarında ürünleriyle dikkat çeken Asist BT CEO’su Erkan Gül

"Las Vegas’ta B-Contract ürünümüz ile yakaladığımız çıkışı VEDEG ve Asistan ürünlerimiz ile bir üst seviyeye taşıyarak uluslararası pazara hızlı ve güçlü bir giriş yapmak istiyoruz” dedi.

Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!

"VEDEG" VERİ ANALİZİ SAĞLIYOR

Şirket CEO'u Gül yeni teknoloji ile hazırladıkları VEDEG programı ile ilgili, “Farklı platformlarda bulunan verilerin analiz, temizleme ve anlamlandırılması için veri ambarı yapısı oluşturan bir veri motoru ile kurumların bu veriler üzerinde hızlı ve kolay analizler yapmasını sağlayarak, işin ihtiyaç duyduğu tüm gerekliliklerin tespiti, pazar analizi yapmalarını, fırsat ve tehditleri anlamalarını ve rekabeti lehine çevirme konusunda iş zekası uygulamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

İlgili Haberler
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!
Bankalardan EYT'lilere müjde! Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!
Bankalardan EYT'lilere müjde! Kamu ve özel bankalar emeklilere promosyon vermek için sıraya girdi!
Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!
Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TikTok'a ağır ceza! Çocukların bilgilerini hukuka aykırı topladılar! Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti!
TikTok'a ağır ceza! Çocukların bilgilerini hukuka aykırı topladılar! Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti!
Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!
Elon Musk yine rahat durmadı! Twitter'dan 200 kişiyi daha işten çıkarttı!
Nokia büyük değişikliklerle geri dönüyor! 60 yıl sonra yeni logosuyla piyasaya çıkacak!
Nokia büyük değişikliklerle geri dönüyor! 60 yıl sonra yeni logosuyla piyasaya çıkacak!
Trafik lambaları 4'e yükseliyor! Sürücüsüz araçlar için yeni dönem!
Trafik lambaları 4'e yükseliyor! Sürücüsüz araçlar için yeni dönem!
Son Haberler
İngiltere göçmen krizinde çıkmaza girdi! Göçmenlerin ülkeye girişine engel olamadılar! Daha sert yaptırımlar uygulama kararı aldılar!
İngiltere göçmen krizinde çıkmaza girdi! Göçmenlerin ülkeye girişine engel olamadılar! Daha sert yaptırımlar uygulama kararı aldılar!
ÖSYM Yükseköğretim Kurumu YKS Sınavlarının tarihini açıkladı!
ÖSYM Yükseköğretim Kurumu YKS Sınavlarının tarihini açıkladı!
Pendikspor, komşusu Tuzlaspor’u 3-2 yenmeyi başardı!
Pendikspor, komşusu Tuzlaspor’u 3-2 yenmeyi başardı!
Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!
Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!
Çok Okunanlar
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!
Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!
Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!
Sağanak yağmura teslim olan iki ile önemli uyarı! Balıkesir ve Çanakkale'de sel ve su baskınına dikkat!
Sağanak yağmura teslim olan iki ile önemli uyarı! Balıkesir ve Çanakkale'de sel ve su baskınına dikkat!
Yorumlananlar
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"