Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi( MWC) bu yıl da İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlendi. Dünyanın en prestijli ileri düzey teknoloji ve inovasyon şirketlerinin katıldığı fuara ise birçok ülke büyük ilgi gösterdi. Profesyonel iş insanlarının bir arada bulunduğu kongrede Türkiye'den de 30 firma katılarak yeni nesil teknolojik ürünlerini tanıttı. O firmalardan biri de Asist BT oldu. Şirket Barcelona'da gerçekleşen kongrede ilgi odağı olmayı başardı.

TÜRK TEKNOLOJİLERİNE YOĞUN İLGİ

Mobil dünya kongresinde robot teknolojisi, metaverse 5G ,7G ve Wi-Fİ 7 teknolojileri yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Las Vegas'ta düzenlenen Mobil Dünya Kongresine katılan Asist BT tamamı Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirdikleri B-Contract’ın yoğun ilgi görmesinin ardından, bu yılda yeni geliştirdikleri SMS Gateway altyapısı “Asistan” ve "VEDEG" yoğun ilgiyle karşılandı.

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MWC Barcelona fuarında ürünleriyle dikkat çeken Asist BT CEO’su Erkan Gül

"Las Vegas’ta B-Contract ürünümüz ile yakaladığımız çıkışı VEDEG ve Asistan ürünlerimiz ile bir üst seviyeye taşıyarak uluslararası pazara hızlı ve güçlü bir giriş yapmak istiyoruz” dedi.

"VEDEG" VERİ ANALİZİ SAĞLIYOR

Şirket CEO'u Gül yeni teknoloji ile hazırladıkları VEDEG programı ile ilgili, “Farklı platformlarda bulunan verilerin analiz, temizleme ve anlamlandırılması için veri ambarı yapısı oluşturan bir veri motoru ile kurumların bu veriler üzerinde hızlı ve kolay analizler yapmasını sağlayarak, işin ihtiyaç duyduğu tüm gerekliliklerin tespiti, pazar analizi yapmalarını, fırsat ve tehditleri anlamalarını ve rekabeti lehine çevirme konusunda iş zekası uygulamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.