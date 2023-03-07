Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 220 asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasında 220 asker serbest bırakıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 220 asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki yeni esir takası ile 220 asker serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak yaptığı açıklamada, Rusya tarafından toplam 130 Ukraynalının geri alındığını duyurdu.

"130 KİŞİNİN EVİNE DÖNMESİNİ SAĞLADIK"

Yermak, geri alınan 130 kişiden 126'sının orduda görevli asker 4 kişinin de sivil korucu olduğunu belirterek, "Yeni bir esir takasında toplam 130 kişinin evine dönmesini sağladık. Bugün geri alınanların çoğunda ağır yaralanmalar var. Başkan Zelenskiy'in dediği gibi her birine devlet bakacaktır. Kahramanlarımızın hepsi devletimizin onlara değer verdiğin bilmelidir" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 220 asker serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 90 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığı duyurularak, "Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 90 Rus askeri geri getirildi" denildi.

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