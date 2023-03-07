Dünyanın en iyileri arasına girdi! İstanbul Havalimanı genel kalite ödülüne layık görüldü

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) ve seyahat teknolojisi şirketi Amadeus tarafından yolcu deneyimine göre yapılan anket sonuçlarına göre, İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alarak genel kalite ödülüne layık görüldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Dünyanın en iyileri arasına girdi! İstanbul Havalimanı genel kalite ödülüne layık görüldü

ACI World tarafından düzenlenen "ASQ programı 2022 yılı yolcu memnuniyeti" anketlerine göre, İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın en keyifli ve en temiz" havalimanları arasında yer aldı. ACI World tarafından oluşturulan program çerçevesinde 2022 yılı içerisinde dünya çapında yapılan 465 bin ankette havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruldu.

TÜRKİYE'DEN SADECE İSTNABUL HAVALİMANI SEÇİLDİ

Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan 10 havalimanı arasına Türkiye'den sadece İstanbul Havalimanı girdi. En özverili personele sahip havalimanları, en kolay havalimanı yolculuğu, en keyifli havalimanı ve en temiz havalimanı kategorilerinde, İstanbul Havalimanı, dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi. ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit çerçevesinde düzenlenecek törende sahiplerine teslim edilecek.

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