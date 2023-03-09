Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Marta, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada motosikletli kurye çarptı. Yaya geçidinden geçmek isteyen Alman vatandaşı yaşlı kadın çarpma sonucu yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay; Demokrasi Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir işyerinde motosikletli kurye olarak çalışan Mehmet Nuri G’nin kullandığı 07 BEV 110 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rozemarie Marta Friade Alscher isimli yaşlı Alman kadına çarptı. Kazada hafif yaralanan Rozemarie Marta, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.