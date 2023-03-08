Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Araköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akrabar olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Aydın K., Türkan K., Çetin K., Ahmet K. ve Hadi K. yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Hadi K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de yaralıların tedavi gördükleri hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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