Tüm Türkiye'nin psikolojisi bozuldu! Depremler psikolojik olarak herkesi etkiledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında bireyler ve çocukların psikolojisinde sorunlar oluştuğu ve travmaya yol açmadan önlemler alınması gerektiğini belirterek, deprem gerçeğini kabullenmemiz gerektiğinin de önemini vurguladı. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Emine Merve Kalınlı, depremden sonra bir ayın çok zor geçtiğini belirterek, "Ciddi anlamda hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Halen birçoğumuzda ‘sallanıyor muyuz' acaba hissi oluşuyor. Ancak deprem aslında bizim ülkemizin gerçeği" dedi.

DEPREM KORKUSU UYKU VE YEME BOZUKLUĞUNA YOL AÇTI

Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Emine Merve Kalınlı, Türkiye'de büyük boyutlu bir deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak bilgi verdi.

Depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini dile getiren Kalınlı, “Artık biraz normalleşmemiz gerekiyor ama bu bir ay çok zorlu geçti. Tüm insanlar öncelikle şok evresinden geçti. İlk başta ne olduğunu anlamaya, öğrenmeye çalıştık. Sonrasında depremzede olanlar ile depreme maruz kalanlar farklı etkilendi. Kayıplarımız oldu. Üzüntü, yas süreçleri oldu. Sonra bir öfke hissettik. Çocuklar da özellikle yaş gruplarına göre farklı belirtiler olmakla beraber genel olarak hepsinde bir davranış değişiklikleri gördük. Uyku ve yeme bozuklukları gördük. Ancak hayatta bir taraftan devam ediyor. Yavaşta olsa, küçük adımlarla da olsa normalleşmeye çalışıyoruz. Okullar açıldı. Çocukların okullara gitmesi en azından onları ve ergenlere iyi geldi. Bizler işlerimize döndük. Daha rutin hayatlarımıza dönüyoruz. Ancak ciddi anlamda hepimiz psikolojik olarak etkilendik” diye konuştu.

"SALLANIYOR MUYUZ? HİSSİ OLUŞUYOR"

Şu anda birçok insanda halen tedirginliğin olduğunun altını çizen Kalınlı, “Halen bir çoğumuzda ‘sallanıyor muyuz' acaba hissi oluşuyor. Ancak deprem aslında bizim ülkemizin gerçeği. Biz bunu çok dikkate almıyorduk ama bu yeni gelen bir gündem değil aslında. Bu yüzden deprem her an olabilir, her yerde herkesin başına gelebilir. Ancak deprem olacakmış gibi yaşamaktan ziyade deprem olursa ne yapabiliriz veya o anlarda neler yapmalıyız gibi şeyleri önceden planlamak, alabileceğimiz tedbirleri önceden almak bizim en iyi yapabileceğimiz şey” şeklinde konuştu.

NORMALE DÖNMEK ÇABUK KABULLENDİRİYOR

Depremi kimsenin unutmayacağını dile getiren Kalınlı, “Şu anda yaptığımız şey bununla beraber yaşamaya alışmak aslında. Bunun içinde en önemli en hızlı şekilde rutinlerimize, normal hayatımıza dönmek gerekiyor. O yüzden ilk etapta çocukların okullara gitmesini önerdik. Üniversitelerin de yüz yüze eğitim almasını isterdik ama şu anda bu mümkün gözükmüyor. İş hayatımıza, etkinliklerimize, aktivitelerimize tekrar geri dönmek bizi daha çok çabuk adapte edecektir” ifadelerini kullandı.