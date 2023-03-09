"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!

İzmir'de yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Dolandırıcı üç üniversite bitirmiş şahsa, "beni Allah gönderdi, ben Hızır Aleyhiselam'ım paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi. Dolandırıcıya inanan adam ise dolandırıldığını üç gün sonra fark edince polis karakoluna gidip şikayetçi oldu.

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"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!

İzmir'in Konak ilçesinde dolandırıcılar bir adama kendilerini Hızır Aleyhisselâm (A.S.) olarak tanıttı. Dolandırıcıya inanan kişi ise paralarını dolandırıcıya elleriyle teslim etti. Üç üniversite bitiren şahsı dolandıranlar ise kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek yanından uzaklaştı.

"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!

"BENİ ALLAH GÖNDERDİ, BEN HIZIRIM"

3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi. Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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