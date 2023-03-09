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Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!
İstanbul Maltepe E 5 üzerinde bulunan betonarme köprü uğradığı erozyondan dolayısıyla her an yıkılarak bir felaketin eşiğine gelmiş, görüntüler korkutucu durumda.
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