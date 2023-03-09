Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!

Kahramanmaraş depremiyle gözler tekrar eski betonarme yapılara çevrildi. Bunlardan bir tanesi İstanbul E 5 üzerinde bulunan altından ve üstünde günde binlerce aracın ve yayanın geçtiği Maltepe köprüsünün erozyona uğrayan ve demirlerin dahil çürüdüğü görüntülerin meydana çıkması adeta felaketin habercisi olarak yorumlandı.