Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!

İstanbul Maltepe E 5 üzerinde bulunan betonarme köprü uğradığı erozyondan dolayısıyla her an yıkılarak bir felaketin eşiğine gelmiş, görüntüler korkutucu durumda.

YAYINLAMA
Google News
Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu! 1

Kahramanmaraş depremiyle gözler tekrar eski betonarme yapılara çevrildi. Bunlardan bir tanesi İstanbul E 5 üzerinde bulunan altından ve üstünde günde binlerce aracın ve yayanın geçtiği Maltepe köprüsünün erozyona uğrayan ve demirlerin dahil çürüdüğü görüntülerin meydana çıkması adeta felaketin habercisi olarak yorumlandı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!
"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!
Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!
Maltepe E 5 üzerinde bulunan köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, görüntüler korkutucu!
Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu!
Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu!
Manisa’da şüpheli görülmesi üzerine patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı
Manisa’da şüpheli görülmesi üzerine patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı
Hırsızı evinde görünce ne yapacağını bilemedi! Kendini savunmak için bıçağı çekip öldürdü!
Hırsızı evinde görünce ne yapacağını bilemedi! Kendini savunmak için bıçağı çekip öldürdü!
Sevimli köpek günlerdir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor
Sevimli köpek günlerdir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor
Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!
Antalya'da motosikletli kurye yaşlı turiste çarptı! Kadın neye uğradığını şaşırdı!
Son Haberler
Holi Festivalı Hindistan'da bu yılda renkli görüntülere sahne oldu! Turistler akın etti!
Holi Festivalı Hindistan'da bu yılda renkli görüntülere sahne oldu! Turistler akın etti!
Kylie Jenner dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın kadrajında!
Kylie Jenner dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın kadrajında!
Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi! Vali hayatını kaybetti!
Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi! Vali hayatını kaybetti!
TV 100 sunucusu Osman Kenan Çapoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Osman Kenan Çapoğlu'nun biyografisi
TV 100 sunucusu Osman Kenan Çapoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Osman Kenan Çapoğlu'nun biyografisi
Navigasyonu ayarlamak için telefonu eline aldı! Kaza kaçınılmaz oldu!
Navigasyonu ayarlamak için telefonu eline aldı! Kaza kaçınılmaz oldu!
Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangın can pazarına neden oldu!
Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangın can pazarına neden oldu!
"Berat Kandilinde Allah herkesi affeti, ben niye cezaevindeyim!" diyen sanık beraatini istedi!
"Berat Kandilinde Allah herkesi affeti, ben niye cezaevindeyim!" diyen sanık beraatini istedi!
Çok Okunanlar
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Akaryakıt istasyonunda aracın içinde sigara yakmak istedi ortalık alev topuna döndü
Akaryakıt istasyonunda aracın içinde sigara yakmak istedi ortalık alev topuna döndü
Vapurda sokak köpeği krizi yaşandı! Kaptan seferi iptal etti!
Vapurda sokak köpeği krizi yaşandı! Kaptan seferi iptal etti!
8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi Taksimde güvenlik önlemleri arttırıldı! Bazı metro seferleri iptal edildi!
8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi Taksimde güvenlik önlemleri arttırıldı! Bazı metro seferleri iptal edildi!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"