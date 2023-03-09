Afet bölgesi dışındaki şirketlere ek vergi uygulaması geliyor!

Deprem bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanması ve bölgenin yeniden eski haline getirilmesi için borç yapılandırma yasasına ek maddeler eklendi. Deprem bölgesindeki şirketler muaf olurken vergi mükelleflerine ise bir defaya mahsusu yüzde 10 kesinti yapılacağı bildirildi.

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Afet bölgesi dışındaki şirketlere ek vergi uygulaması geliyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Meclis Genel Kurulu "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi" konusunu görüştü. Bu kapsamda deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelerin deprem nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde, 31 Temmuz 2023'e kadar harç ve bu işlemlere bağlı ücret ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti alınmayacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek. Taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Afet bölgesi dışındaki şirketlere ek vergi uygulaması geliyor!

TEK SEFERLİK EK VERGİ

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Afet bölgesi dışındaki şirketlere ek vergi uygulaması geliyor!

11 İL VE SİVAS GÜRÜN MUAF

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 il ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutulacak. Hesaplanacak verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.

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