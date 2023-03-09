Manisa’da şüpheli görülmesi üzerine patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı'na bırakılan ve korku yaratan şüpheli valiz için gelen bomba imha ekiplerinin fünye ile patlatması sonucu valizden sucuk ve kıyafetler çıktı.

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Manisa’da şüpheli görülmesi üzerine patlatılan valizden sucuk ve kıyafetler çıktı

Manisa'da bomba imha ekiplerinin bir park içerisinde fünye ile patlattığı şüpheli valizden sucuk ve kıyafetler çıktı.bg3030.jpg

AĞAÇ DİBİNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı'na bırakılan valiz korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, parkta ağaç dibine bırakılan şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizde bomba olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgeye polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valize fünye yerleştirdi. Valizin fünyeyle patlatılmasının ardından içinden sucuk ve çeşitli kıyafetler çıktı. Valiz bulunduğu yerden polis ekiplerince alınırken, üzerinde Hafize Delen isminin yer aldığı öğrenildi.

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