Sevimli köpek günlerdir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor Eskişehir'de bir sokağa bırakılan minibüste günlerdir aynı yerde olduğu öğrenilen aracın içerisindeki köpeğin her sabah aynı yerde olması dikkatlerden kaçmadı. Sevimli köpeğin kim tarafından ne sebeple minibüse bırakıldığı ise merak konusu oldu.