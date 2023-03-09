Sevimli köpek günlerdir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor

Eskişehir'de bir sokağa bırakılan minibüste günlerdir aynı yerde olduğu öğrenilen aracın içerisindeki köpeğin her sabah aynı yerde olması dikkatlerden kaçmadı. Sevimli köpeğin kim tarafından ne sebeple minibüse bırakıldığı ise merak konusu oldu.

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Sevimli köpek günlerdir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor

Eskişehir'de bir sokağa bırakılan minibüste her sabah şoför koltuğunda oturan köpek görenleri şaşırttı.

Eskişehir, Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'a park edilen bir minibüsün içerisinde tek başına oturan köpek görenlerin dikkatini çekti. Yoldan geçen vatandaşların gözlerine çarpan sevimli köpek dakikalarca şoför koltuğunda oturarak sahibini bekledi.

Sevimli köpek günledir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor

SEVİMLİ KÖPEK GÜNLERDİR ARABANIN ŞOFÖR KOLTUĞUNDA OTURUYOR

Sevimli köpeğin havasız kalmaması camın aralık bırakıldı görülürken, çevreden geçen vatandaşlar manzarayı şaşkınlıkla karşıladı. Günlerdir aynı yerde olduğu öğrenilen aracın içerisindeki köpeğin her sabah aynı yerde olması dikkatlerden kaçmadı.

Sevimli köpek günledir park halindeki aracın şoför koltuğunda oturuyor

Sevimli köpeğin kim tarafından ne sebeple minibüse bırakıldığı ise merak konusu oldu.

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