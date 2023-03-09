Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden de ayrıldı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasını haklı bularak bir takım eleştirilerde bulunan Yılmaz Özdil, önceki gün Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığını açıklamıştı. Özdil bugün yaptığı açıklamada ise Sözcü Gazetesi'ndeki görevini de bıraktığını açıkladı.

"BURAYA KADAR"

Sözcü TV’den ayrıldığını sosyal medydan açıklayan Yılmaz Özdil, ayrılığını şu sözlerle duyurdu;

"Sözcü gazetesinde buraya kadar Sözcü gazetesinde buraya kadar. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın." Haberin Devamı

Özdil'in ayrılığı sonrası Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak Korcan Karar'ın görev alacağı belirtilmişti. Ancak Yılmaz Özdil'in Sözcü TV istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bırakmıştı.