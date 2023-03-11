Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!

Sözcü TV'nin yayın hayatına başladığı üçüncü günde Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başlayan Yılmaz Özdil Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve Meral AKşener'e destek verdiği için kovulmuştu. Gazeteci Erem Şentürk ise " yüzüne tükürülerek kovulan" ifadesini kullanarak Yılmaz Özdil'i anlattı.

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Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!

Yılmaz Özdil, altılı masada yaşanan krizin ardından Meral Akşener'e sahip çıkan isimlerden biri olmuş ve Sözcü TV'de şu açıklamalarda bulunmuştu: "Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır."

Yaptığı açıklamalar sonrasında Sözcü TV'den kovulan Özdil istifa açıklaması yaparak Sözcü TV'de çalışmayacağını beyan etmişti.

Erem Şentürk'ten çok tartışılacak Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için "yüzüne tükürülerek" Sözcü Gazetesinden kovuldu!

"YÜZÜNE TÜKÜRÜLEREK KOVULAN BU ADAM KİM?"

Gazeteci ve yönetmen Erem Şentürk ise Yılmaz Özdil'in "yüzüne tükürülerek kovulan bu adam kim?" diyerek Yılmaz Özdil'i anlattı.

Erem Şentürk: "Bunun yüzüne tükürsen ne olur tükürmesen ne olur. Benim için önemi şu; bu adam ne yaptı bu hayata, medyaya Türkiye'ye ne kattı? Hiçbir şey katmadı. Bol bol içti. Bir şey olmaz bunlardan. Ama şu önemli bu adam yazı yazmıştı. "Erdoğan'ın mezarına tükürecekler" demişti. Böyle diyen adamın yüzüne tüküre tüküre kovdular. Gazetesinden de kovdular, televizyonundan da kovdular 4 yılda kırk yıllık dayak attılar kendi mahallesinde, çok da güzel oldu. Hepsinin sonu böyle olacak. Ne yaptıı bu adam, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş." diyerek Kılıçdaroğlu'nu savunmadığını ve kendi sonunu hazırladığını belirterek desteklediği kişiler tarafından kovulduğunu ifade etti.

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