Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…

CHP'nin bir numaralı yandaş gazetecisi Yılmaz Özdil altılı masadan ayrılan ve geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener'i savunmuş Kılıçdaroğlu'nu ise eleştirmişti. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak yayın hayatına başlayan gazete Özdil'i 3 gün sonra kanaldan kovdu ve yandaş televizyon kanalları hakkında ardı arkası kesilmeyen itiraflarda bulunan Özdil ise "Bu kanalları izlerseniz..."

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Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…

1 Mart günü yayın hayatına başlayan Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak Yılmaz Özdil'i seçmişti. Nitekim CHP'nin yandaş kanalı Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yerine Meral Akşener'e destek olan Özdil'i kanal kovmuştu. "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" diyerek istifasını veren Özdil CHP'nin yandaş kanalları "Halk TV, Tele 1, Sözcü TV gibi kanallarını izlerseniz, Cumhuriyet Gazetesini izlerseniz AKP bitmiş dersiniz" dedi.

Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…

"HALKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Özdil'in yaptığı açıklamada; "Siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü Gazetesini de okursanız veya Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya. CHP ilk seçimle yüzde 90'la seçimi kazanır. Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında, kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz, halka yalan söylüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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