Sözcü TV' den kovulan Yılmaz Özdil'den itiraflar gelmeye başladı! Halk TV, Tele1, Sözcü TV seyrederseniz…

1 Mart günü yayın hayatına başlayan Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak Yılmaz Özdil'i seçmişti. Nitekim CHP'nin yandaş kanalı Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yerine Meral Akşener'e destek olan Özdil'i kanal kovmuştu. "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" diyerek istifasını veren Özdil CHP'nin yandaş kanalları "Halk TV, Tele 1, Sözcü TV gibi kanallarını izlerseniz, Cumhuriyet Gazetesini izlerseniz AKP bitmiş dersiniz" dedi.

"HALKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Özdil'in yaptığı açıklamada; "Siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü Gazetesini de okursanız veya Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya. CHP ilk seçimle yüzde 90'la seçimi kazanır. Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında, kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz, halka yalan söylüyorsunuz." ifadelerini kullandı.