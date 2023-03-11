Son seçim anketi sonuçları! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte çarpıcı sonuçlar!

Seçime sayılı günler kala 6'lı masa da büyük krizler yaşanmış İYİ Parti Lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasından rahatsızlık duyarak masadan ayrılmıştı. Yaşanan krizler sonucunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini masaya sunan Akşener teklifinin kabul edilmesinin ardından masaya geri dönmüştü. Cumhur İttifakında ise MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AK parti Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan ittifak ve altılı masa arasında kurulan Millet İttifakı arasında "bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu anketlerde büyük şaşkınlık yarattı. İşte oy kullanacak vatandaşların seçim anket tahminleri ise şöyle...

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CUMHUR İTTİFAKI YÜKSELİŞTE

Sabah Gazetesi Köşe yazarı Mahmut Övür'ün Optimar Araştırma'dan elde ettiği verilerle "Bugün Seçim Olsa Kime Oy verirsiniz?" sorusunun verileri:

AK Parti: Yüzde 40,

CHP: Yüzde 25.7,

İP: yüzde 10.1,

HDP: Yüzde 9.6,

MHP yüzde 7.1,

Memleket Partisi: Yüzde 1.7,

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2.

Saadet Partisi: Yüzde 1.2.

Diğer partilerin oranları 1'in altında oldu.

KILIÇDAROĞLU GERİDE KALDI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2,

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5,

Mansur Yavaş: Yüzde 11.8,

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4.