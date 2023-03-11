YSK Seçim Kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu! Seçime 36 parti katılacak!

Yüksek Seçim Kurulu bugün saat 10.00'da YSK Başkanı Ahmet Yener önceliğinde toplandı. Toplantıdan öne çıkan başlıklarda ise seçime ilişkin iki önemli karar aldı. Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamalar ise şöyle:

YSK Başkanı Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuşmuştu.

36 PARTİ İLE SEÇİM 14 MAYIS 08.00'DA BAŞLAYACAK

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçime 36 siyasi partinin katılacağı bildirildi. Ayrıca seçim sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.