Kırmızı kategorideki üst düzey kadın terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi!

Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya jandarmalarımız etkisiz hale getirildi.

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Kırmızı kategorideki üst düzey kadın terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi!

7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun tespit edildi.

Kırmızı kategorideki üst düzey kadın terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi!

"KAHRAMAN JANDARMAMIZA TEBRİKLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler." dedi.

Kırmızı kategorideki üst düzey kadın terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi!

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