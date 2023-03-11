Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!

Cumhur İttifak'ı büyüyor. Yeniden Refah Partisinin ardından şimdi ise Hüda Par Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!

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Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!

Cumhur İttifak'ı genişliyor. AK Parti MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi'nin ardından HÜDA PAR'da İttifak'a katıldı. Parti liderlerinni adayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhur İttifakı'na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı genişliyor! Hüda Par Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı!

"SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

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