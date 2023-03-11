İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!

Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Oğuzhan Uğur'un 2019 yılında Babala TV programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim için verdiği vaatleri unutması gündem oldu.

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İmamoğlu, verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim ki?" dedi!

2019 yerel seçimler öncesi Babala TV'ye katıldığı bir programda Oğuzhan Uğur’un İstanbul deprem sorununu kaç yılda çözersiniz?” sorusuna ısrarla, beş yılda bir sözünü unutarak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden sonra tekrar gündeme gelen İstanbul depremi ile ilgili katıldığı bir televizyon programında aynı soruya, “ben İstanbul depremi ile ilgili 1 yılda 3 yılda 5 yılda ne yapabilirim” diyerek seçim vaadi olarak verdiği İstanbul depremi ile ilgili sözlerini unutması tartışmalara neden oldu.

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