YSK’nın seçim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Vekil olmak için istifa etmesi gereken kamu görevlileri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıklaması sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimler hakkındaki kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri, 16 Mart tarihine kadar görevlerinden istifa etmek için dilekçe verecekler.

Melahat Ersoy
Editör
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YSK’nın seçim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Vekil olmak için istifa etmesi gereken kamu görevlileri belli oldu

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın ne zaman olacağını merakla beklediği seçim tarihi bugün belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı basın açıklamasıyla 18 Haziran’da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Erdoğan, seçime ilişkin kararı içeren Resmi Gazete kararını da imzaladı.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Bu kapsamda Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında iki ayrı YSK kararı yayımlandı. İlk kararda seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı yer alırken, ikinci kararda seçimlerde aday olmak isteyen devlet görevlilerinin de 16 Mart saat 17.00’ye kadar istifa dilekçelerini vermeleri gerektiği belirtildi.

İŞTE İSTİFA ETMESİ GEREKEN KAMU GÖREVLİLERİ

Karara göre istifa etmesi gereken kamu görevlileri şunlar:
1- Milletvekili adayı olmak isteyen;
a) Hakimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
ç) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
f) Belediye başkanları,
g) Subaylar ile astsubaylar,
ğ) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
h) Belediye meclisi üyeleri,
I) İl genel meclisi üyeleri,
i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine,
2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,
3- Karar örneğinin:
a) Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilanına,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.

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