11 Mart 2023 Cumartesi serbest piyasalarda son durum! Altın yerinde durmuyor! Altın, Euro ve Dolar alacakların dikkatine!

Türkiye'de altın en güvenli liman olarak bilinse de yaşanan deprem felaketi ve seçim rüzgarı piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oldu. Altının ani yükseliş ve düşüşleri vatandaşı tedirgin ederken Euro ve Dolar fiyatlarında ise yukarı yönlü hareketlilikler az da olsa devam etmekte. Peki 11 Mart 2023 Cumartesi günü için vatandaşlar yatırımını nereye yapabilir? İşte altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

ALTINDA SON DURUM

Gram Altın'ın alış fiyatı 11 Mart 2023 Cumartesi günü itibariyle bin 123 TL 86 kuruş olarak işlem görüyor. Satış fiyatı ise gram altında bin 124 TL 7 kuruş olarak işlem görmeye başladı.

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Çeyrek Altın'ın bu sabah itibariyle alış fiyatı bin 862 TL olurken, satış fiyatı ise bin 879 TL'den oldu.

Cumhuriyet Altın'ın fiyatı ise 11 Mart Cumartesi itibariyle 7 bin 424 TL, satış fiyatı 7bin 486 TL'den işlem görüyor.

EURO VE DOLAR'DA SON DURUM

Dolar'ın ise gün itibariyle alış fiyatı 18,96, satış fiyatı ise 18,97 oldu.

An itibariyle Euro'nun alış fiyatı 20,17 TL olurken satış fiyatı ise 20,19 TL olarak hesaplandı.