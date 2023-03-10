Abdulkadir Selvi duyurdu: Erol Kaya milletvekilliğine aday olmayacak

AK Parti, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Partide bir kan değişimi yaşanması bekleniyor. Yeni yüzlerin siyaset arenasına girmesi beklenen partide üç dönemdir görev yapan isimlerin akıbetleri de belli oldu.

ERDOĞAN ÜÇ DÖNEM KURALINI İŞLETECEK

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç dönem kuralını uygulayacağını ifade etti.

EROL KAYA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK

Selvi, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın üç dönem kuralını desteklediğini, bu nedenle milletvekili adayı olmayacağını belirtti.

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Selvi yazısında şunları kaydetti: “Bunlardan birisi de AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya. 15 yıl Pendik Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yüzde 30’la aldığı Pendik Belediye Başkanlığı’nı üç dönemin sonunda yüzde 50’yle bırakmıştı. AK Parti’de bir dönem yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da yaptı. Deneyimli bir siyasetçi. Dava şuuru yüksek bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp affını istedi. Erol Kaya partide kan değişimi için üç dönem kuralını destekliyor. ‘Siyasette şerefle taşıdığım bir süreç yaşadım. AK Parti’nin Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın liderliğinde yazdığı başarı hikâyesinde, bu partinin bir mensubu olarak katkı vermiş olmak benim için bir onurdur’ dedi.”