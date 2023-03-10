Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 5 partili ATA İttifakı'nı Açıklayacaklarını duyurdu!

Seçimin 14 Mayısta yapılacağının açıklanmasının ardından yeni ittifaklar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partinin yer alacağı 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyurulacağını açıkladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 5 partili ATA İttifakı'nı Açıklayacaklarını duyurdu!

Seçimin 14 Mayısta yapılacağının açıklanmasının ardından yeni ittifaklar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partinin yer alacağı 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyurulacağını açıkladı. Daha önce Adalet Partisi'nin lideri Muharrem İnce ile birlikte ittifak olduklarını bir Whatsapp mesajı görseliyle açıklamışlardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 5 partili ATA İttifakı'nı Açıklayacaklarını duyurdu!

ATA İTTİFAKI'NIN CUMHUR BAŞKANI KİM OLACAK?

Alınan bilgilere göre Özdağ, yarın saat 14.00'te parti genel merkezide basın toplantısı düzenleyecek. Özdağ, toplantıda kendi partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı destekçileri ile paylaşacak. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ilerleyen zamanda belirleneceği söylendi.

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