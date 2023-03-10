Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 25 bin liralık tazminat davasını Yargıtay, "eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bularak bozulmasına karar verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 25 bin liralık ceza az bulunarak Yargıtay tarafından bozuldu.

25 BİN LİRALIK CEZA AZ BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşmada ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifade ve görseller paylaştı. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!

MAHKEME ÜST DÜZEY TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

Yargılama sonrası 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenmesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

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