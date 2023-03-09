Saadet Partisi ikiye bölündü! "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması, Saadet Partisi'nde kriz yarattı. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Saadet Partisi ikiye bölündü! "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz"

Millet İttifakı, Meral Akşener'in yeniden masaya dönmesi sonrası son toplantısını Saadet Partisi genel merkezinde yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI AÇIKLANDI

Toplantı sonrası, genel merkezin önünde bir konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi'ni ikiye bölündü! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz

KRİZ ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi'ni karıştırdı. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, yaptığı yazılı açıklamayla Saadet Partisi'ne tepki gösterdi.

ADAYLIĞINI TANIMADILAR

Yaşar, açıklamasında, "Saadet Partisi yönetimi, davasına ihanet etmiştir" dedi. Yaşar ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını ifade etti. Heyet, seçim tarihinin açıklanmasından sonra toplantı yapılacağını ve adaya ilişkin alınacak kararın kamuoyuna duyurulacağını da açıkladı.

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