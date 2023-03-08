Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saadet Partisi'ne sert çıkarak: "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!" ifadelerini kullandı.

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Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada atılan "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı bazı tepkilere neden oldu.

Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!

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TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Berat gecesinde ve bu acılı günlerimizde merhum Necmettin Erbakan Hocamızın kurmuş olduğu Saadet Partisi'nin binasının önünde coşkuyla CHP'nin adayı açıklandı. Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"

Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!

Necmettin Erbakan'ın kurduğu 4 partinin laiklik gerekçesiyle kapatılması ve Necmettin Erbakan'ın 5 kez siyasi yasaklı hale getirilmesi, laiklik sloganlarına kızılmasının ana sebebi oldu.

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