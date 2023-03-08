Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi! Adayın açıklandığı gün atılan slogan partiyi karıştırdı: Muhalifler bildiri yayınlayacak

Millet İttifakı, Meral Akşener'in yeniden masaya dönmesi sonrası son toplantısını Saadet Partisi genel merkezinde yaptı. Toplantı sonrası, genel merkezin önünde bir konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

SLOGAN MUHALİFLERİ KIZDIRDI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada atılan "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı partiyi karıştırdı. Parti içinde sayıları 50'ye yaklaşan muhaliflerin, perşembe veya cuma günü karşı bildiriyi yayınlayacakları belirtiliyor.

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BİLDİRİYE KİM İMZA ATACAK?

50'ye yakın kişiden oluşan grupta çok sayıda il başkanının, ilçe başkanlarının ve partinin üst kademedeki isimlerinin yanı sıra Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu'nda yer alan siyasilerin olduğu ifade ediliyor.

MİLLİ GÖRÜŞ'TEN İSİMLER DE VAR

Öte yandan Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikadan ötürü partiden ayrılmış, fakat Milli Görüş'e olan gönül bağını devam ettiren bazı isimlerin de bahsi geçen bildiriye imza atacakları vurgulandı.

LAİKLİK SLOGANLARI NEDEN KIZDIRDI?

Bu durumun nedeni ise Necmettin Erbakan'ın kurduğu 4 partinin laiklik gerekçesiyle kapatılması ve Necmettin Erbakan'ın 5 kez siyasi yasaklı hale getirilmesi.