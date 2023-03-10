10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!

Havaların Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber ülkenin Doğu kesimleri sağanak yağmurlara teslim olurken Batı kesimlerinin ise çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara ve Ege' de sert rüzgarlar beklenirken 10 Mart 2023 Cuma hava durumu ise il il şöyle...

YAYINLAMA
Google News
10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart 2023 hava tahmin raporlarına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin'in doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İlgili Haberler
Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...
AFAD duyurdu! Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Saadet Partisi ikiye bölündü! "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz"
Saadet Partisi ikiye bölündü! "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz"
TBMM'de kabul edildi: Devlete olan borçlar yeniden yapılandırılıyor
TBMM'de kabul edildi: Devlete olan borçlar yeniden yapılandırılıyor
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 Mart 2023 Perşembe hava durumu: Yaz kapıda! O illerde sıcaklık artmaya başladı!
9 Mart 2023 Perşembe hava durumu: Yaz kapıda! O illerde sıcaklık artmaya başladı!
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!
8 Mart 2023 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Kar mı geliyor? İşte il il günlük hava durumu!
7 Mart 2023 Salı günü hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Aman dikkat!
7 Mart 2023 Salı günü hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Aman dikkat!
6 Mart 2023 Pazartesi günü hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanaklar devam edecek!
6 Mart 2023 Pazartesi günü hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanaklar devam edecek!
Son Haberler
Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu
Saadet Partili Ümit Çebi'nin "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" mesajı, sosyal medyada olay oldu
10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!
10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!
Kayser isminin anlamı nedir, Kayser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kayser isminin anlamı nedir, Kayser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Maziye isminin anlamı nedir, Maziye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Maziye isminin anlamı nedir, Maziye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Çok Okunanlar
10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!
10 Mart Cuma 2023 Hava durumu: Mart kapıdan baktırır! O illere yaşayanların dikkatine! Sağanak yağmurlar etkisini göstermeye başlıyor!
Pehlül isminin anlamı nedir, Pehlül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Pehlül isminin anlamı nedir, Pehlül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ayyüce isminin anlamı nedir, Ayyüce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ayyüce isminin anlamı nedir, Ayyüce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozaner isminin anlamı nedir, Ozaner ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozaner isminin anlamı nedir, Ozaner ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
3 Mart 2023 Cuma Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! O illerde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
3 Mart 2023 Cuma Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı! O illerde kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...
2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"