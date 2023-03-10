Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Milyonlarca altın yatırımcısı altında yaşanan düşüşleri ve yükselişleri takip etmeye devam ediyor. Altında yaşanan hareketlilik Dolar ve Euro bandında da dalgalanmalar yaşanmasına sebep oluyor. İşte 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

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Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın en önemli yatırım kaynağı altın olurken son zamanlarda güven kaybettiriyor. Ani iniş ve çıkışlarla dalgalanmalar yaşayan altın alıcılarını düşündürmeye devam ediyor. Altın'da yaşanan hızlı düşüş ve yükselişler vatandaşı Euro ve Dolar'a yönlendiriyor. Peki 10 Mart Cuma 2023 günü altın, Euro ve Dolar fiyatları ne durumda? İşte detaylar haberimizde...

Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Gram altın alış fiyatı haftanın son gününde bin 112 TL 64 kuruştan alıcı bulurken, satış fiyatı ise bin 112 TL 81 kuruştan işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı da bin 844 TL olurken, satış fiyatı ise bin 866 TL'den işlem görmeye başladı.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 10 Mart Cuma günü itibariyle 7 bin 521 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı ise 7 bin 626 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı fiyatı 3 bin 688 TL, satış fiyatı 3 bin 732 TL olarak Cuma günü sabahı itibariyle işlem görmeye başladı.

Tam altın alış fiyatı ise 7 bin 548 TL'den işlem görürken satış: fiyatı ise 7bin 626 TL' den işlem görmekte.

Altın yerinde durmuyor! Dalgalanmalar devam ederken 10 Mart 2023 Cuma Altın, Euro ve Dolar fiyatları...

EURO VE DOLAR'DA SON DURUM

Serbest piyasada doların alış fiyatı 10 Mart 2023 Cuma günü itibariyle 18,9500 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı ise 18,9520 liradan işlem görüyor.

Euro ise haftanın son günü itibariyle 20,0620 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı ise 20,0640 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,9520 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20,0530 lira olmuştu.

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