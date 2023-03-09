Sözcü Gazetesi'nden kovulmuştu! Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e destek: “Elbet bu da geçer yahu..."

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliğini 6 Mart'ta bırakan Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi ile de yollarını ayırdığını açıkladı.

CHP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Sözcü TV, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamaları destekleyen konukları TV'ye konuk olarak alması, CHP'nin tepki göstermesine neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Sözcü TV yönetimi Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil'i görevden aldı.

ÖZDİL'İN YAYIN HAYATI KISA SÜRDÜ

Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AKŞENER'DEN DESTEK GELDİ

Özdil’in paylaşımını alıntılayan Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey.”

Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın. — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) March 9, 2023