HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel görüşelim, İlk turda işi bitirelim

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu: “Hayırlı olsun. Kendisini bizimle görüşmek için bekliyoruz.”

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HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel görüşelim, İlk turda işi bitirelim

Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin konuştu.

"BİZİMLE GÖRÜŞMEYE BEKLİYORUZ"

Mithat Sancar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Ortak adaya açık olduğumuzu söylemiştik. Koşullarımız şunlardı: Aday bizimle ve ittifak içinde bulunduğumuz partilerle konuşmalı. Bu olmayınca aday çıkarmaya karar verdiğimizi söyledik. Ancak… Depremden sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Bu iktidardan kurtulacaksak aday çıkarmak yerine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Bunun üzerine kendi adayımızı çıkarmayı yeniden değerlendirmeye başladık. Bu iktidardan kurtulacaksak aday çıkarmak yerine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Süreç devam ediyor. Hayırlı olsun. Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel görüşelim, İlk turda işi bitirelim

"SEÇİMİN BİRİNCİ TURDA BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Programımızı dayatma ve bunları kabul ettirme gibi bir derdimiz yok. Temel konularda bir yol haritası üzerinde uzlaşmamız gerekiyor. Hemen yarın beklemiyoruz ama acil onarım, güçlü demokrasiye geçiş ve bunları sağlayacak bir anayasa üzerinde uzlaşıya varmalıyız. Bu seçimin birinci turda bitmesini istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen çabayı yapıcı bir biçimde ortaya koyacağız."

HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel görüşelim, İlk turda işi bitirelim

GÖRÜŞME OLURSA AKŞENER'İN VERECEĞİ TEPKİ MERAK KONUSU OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa için: "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla altılı masa, artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa, artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Yoğun ikna çabalarının sonucuyla 6'lı masaya katılan ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin çağrısını kabul edip görüşmeye gittiği takdirde nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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