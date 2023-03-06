Meral Akşener 6'lı masaya geri döndü! Millet İttifakı masada tam kadro yerini aldı!

Saat 14.00'da gerçekleşecek olan Millet İttifakı toplantısı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezine ziyareti sonrası bir saat gecikmeli olarak toplantının yapılacağı duyurulmuştu. İki Belediye Başkanının Meral Akşener ile görüşmesi sonrası İcracı Yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifi sunulmuş, Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ise baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantı sonrası saat 15.00'da gerçekleşecek olan Saadet Partisi'ndeki toplantısına katılacağı bildirilmişti. Görüşme sonrası saat değişikliği yapılmış ve toplantının saat 16.00'da yapılacağı kararlaştırıldı.

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MERAL AKŞENER ALTILI MASADA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saadet Partisi Genel Merkezindeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını bildirdi!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu yaptığı basın açıklamasında; “Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Genel Başkanımız Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır. Milletimize hayırlı olsun.” ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Saadet Partisi Genel Merkezine giriş yaptı.

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MERAL AKŞENER'İN TEKLİFİ MASADA

Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın İcracı Yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifinin masada müzakere edileceği bildirildi. Toplantının ise 3 saat süreceği açıklandı.