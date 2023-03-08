8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi Taksimde güvenlik önlemleri arttırıldı! Bazı metro seferleri iptal edildi!

Dünya'nın en önemli özel günlerinden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar gününü her yıl yoğun ilgiyle kutlanıyor. Türkiye'de de kutlamaların merkezi haline gelen Taksim'de ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken bazı metro seferleri de iptal edildi.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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METRO SEFERLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da iptal edilen bazı metro seferlerini Metro İstanbul sefer saatleri öğrenme linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.