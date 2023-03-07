Pençe-Kilit Operasyonunda hayatını kaybetmişti! Bingöllü şehit dualarla son yolcuğuna uğurlandı

Edinilen bilgilere göre, 18 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, mevzide yaralandı. Daha sonra Ankara’da tedavi altına alınan Avunan, bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖRENDE DUALARLA DEFNEDİLDİ

Şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Bingöl’e askeri uçak ile getirildi. Bingöl Havalimanı’nda karşılanan şehit naaşı, Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde düzenlenen törenin ardından dualarla defnedildi. Şehidin cenaze törenine ailesinin yanı sıra Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.