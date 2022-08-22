Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş...

Akaryakıtta beklenen indirim olmadı! Son olarak 25 lirayı aşan motorin fiyatının ardından benzin fiyatlarına da bir zam güncellemesi geliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş...

Geçtiğimiz hafta 25 lirayı aşan motorin fiyatının ardından, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları da değişecek. Sektör kaynaklarına göre benzine pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 AĞUSTOS PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,34 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,12 TL

Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş...

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,13 TL

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