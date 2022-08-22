Akaryakıt sağ gösterip sol vurdu! Benzin ve motorine indirim beklenirken tersi oldu! 80 kuruş... Akaryakıtta beklenen indirim olmadı! Son olarak 25 lirayı aşan motorin fiyatının ardından benzin fiyatlarına da bir zam güncellemesi geliyor.

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