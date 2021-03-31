Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Akaryakıt Satış Elemanı Maaşları, İş İlanları

Akaryakıt Satış Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Akaryakıt Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Akaryakıt Satış Elemanı, akaryakıt satış istasyonlarında, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, karayolu taşıtlarına akaryakıt ikmali yapan kişidir.

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Akaryakıt Satış Elemanı Maaşları

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) maaşı ortalama aylık 3.197- TL’dir. En düşük Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.570 -TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Akaryakıt Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Akaryakıt Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Pompanın temizliğini yapmak,

b) Tankerle gelen yakıtı istasyon tankına boşaltmak,

c) Araçları istasyon içinde yönlendirmek,

d) Müşteri isteğini belirlemek,

e) Pompayı programlamak,

f) Araç deposuna akaryakıt doldurmak,

g) Verilen akaryakıt miktarını pompa ekranından kontrol etmek,

h) Aracın motor yağını seviyesine tamamlamak,

i) Aracın akü, radyatör, ve cam sularını seviyesine tamamlamak,

j) Yakıta katkı maddesi eklemek,

k) Satış bedelini tahsil etmek,

l) İstasyon akaryakıt tanklarının kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Akaryakıt Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları meslek alt ana grubun içerisindedir.

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları meslek grubundadır.

Akaryakıt Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) mesleğinin meslek kodu 5245.01 olarak belirlenmiştir

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