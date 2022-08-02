Akaryakıt ve vergi ödemeleri araç satışlarını da etkiledi! Otomobil satışları düştü!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) temmuz ayına yönelik otomobil ve hafif ticari araç satışları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410 bin 110 adet oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 7,9 AZALDI

Derneğin açıklamalarına göre otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319 bin 313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90 bin 797 adet olarak gerçekleştiği görüldü.

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 13 ARTTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Temmuz ayında yüzde 9,1, otomobil pazarı yüzde 13 artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,1 oranında azaldı. 2022 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Temmuz ayına göre yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adet olarak gerçekleşti.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN SATIŞLARI DÜŞTÜ

2022 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,1 azalarak 11bin 175 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azaldı.