Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!

Petroldeki düşüşün ardından benzin ve motorin için indirim bekleniyordu. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatı için 1 liralık indirim yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Petrolde yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için beklenen indirim geldi. Alınan bilgilere göre motorine 1 liralık indirim geldi.

Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü. Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1 lira daha aşağı çekildi.

Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 04 kuruş, Ankara'da 20 lira 15 kuruş ve İzmir'de 20 lira 16 kuruşa, motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruş, Ankara'da 22 lira 46 kuruş, İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa satılıyor.

Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!

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