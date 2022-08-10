Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!

Petrolde yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için beklenen indirim geldi. Alınan bilgilere göre motorine 1 liralık indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü. Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1 lira daha aşağı çekildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 04 kuruş, Ankara'da 20 lira 15 kuruş ve İzmir'de 20 lira 16 kuruşa, motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruş, Ankara'da 22 lira 46 kuruş, İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa satılıyor.

Snapchat’te ebeveyn denetimleri başlıyor! Yeni özellik gençleri üzecek!

Ayçiçek yağında daha önce böyle indirim yapılmadı! TMO'dan çok ses getirecek büyük indirim hamlesi! 5 LT, 2 LT, 1 LT Ayçiçek yağı fiyatları...

Aşureniz Tarım Kredi Kooperatif Market'ten! Toz şeker, nohut, fasulye ve diğer aşure malzemelerinde büyük indirim!

Düğmeye basıldı, vatandaş sevinçten havaya uçtu! Iphone 13 Pro Max modelinde çılgın indirim!

Happy Center gözü kararttı! 5 lt ayçiçek yağı, 100 g Çaykur Rize çay ve 1 kg bütün piliç inanılmaz indirimli fiyatla satışta!

Böylesi görülmedi! Akbank müşterisi olanlar yaşadı! Market ve akaryakıt harcamalarına anında 750 TL indirim!​​​​​​​