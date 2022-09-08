Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

Dün gece itibariyle yapılması beklenen akaryakıt indirimi, pompalara yansıdı. Motorine 1 lira 13 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmezken, araç sahibi olan vatandaşlar indirim haberlerini takip etmeye başladı. Dün gece itibariyle motorine 1 lira 13 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

BEKLENEN İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Döviz kurlarının artması, küresel ekonomik kriz ve brent petrolün varil fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Art art yapılan zamların ardından, araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi gelmişti. An itibariyle motorine gelmesi beklenen 1 lira 13 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıdı.

Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı 19.23 TL

Motorin litre fiyatı 24.82 TL

Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

ANKARA

Benzin litre fiyatı 19.34 TL

Motorinin litre fiyatı 24.96 TL

Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

İZMİR

Benzin litre fiyatı 19.34 TL

Motorin litre fiyatı 24.97 TL

Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

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