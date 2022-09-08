Akaryakıta yapılan indirimler pompaya yansıdı! Araç sahipleri petrol istasyonlarına koştu!

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmezken, araç sahibi olan vatandaşlar indirim haberlerini takip etmeye başladı. Dün gece itibariyle motorine 1 lira 13 kuruş indirim yapıldı.

BEKLENEN İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Döviz kurlarının artması, küresel ekonomik kriz ve brent petrolün varil fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Art art yapılan zamların ardından, araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi gelmişti. An itibariyle motorine gelmesi beklenen 1 lira 13 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı 19.23 TL

Motorin litre fiyatı 24.82 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı 19.34 TL

Motorinin litre fiyatı 24.96 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 19.34 TL

Motorin litre fiyatı 24.97 TL