Akaryakıta yeni zam! Yarın geceden itibaren geçerli olacak!

Karar gazetesinin haberine göre; 8 Mart 2022 tarihi itibarıyla akaryakıta görülmemiş bir zam gelecek. Rakamlar dudak uçuklatırken, iddiayı duyuran gazete, sektör kaynaklarından bilgi edindiğini yazdı. Buna göre; yarın gece yarısı motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam geleceği öğrenildi. Uzun kuyrukların oluşacağı akaryakıt istasyonlarına şimdiden insanlar akın etmeye başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

SON ZAMLAR

Son olarak 2 gün üst üste yapılan 3 ve 4 Mart'taki zam ile, 48 saat içerisinde benzine 2 lira 10 kuruş motorine ise 3 lira 68 kuruş zam gelmişti.