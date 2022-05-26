Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!

Döviz kurlarındaki yükseliş, petrol tablosundaki fiyatlarda da hareketlilik göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre; 26 Mayıs itibariyle LPG Otogaz'a ortalama olarak 37 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz hafta litbenzine ise 1 TL 3 kuruş zam gelmişti.

Son dakika bilgilerine göre; LPG Otogaz ortalama olarak 37 kuruş zam gördü.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruş

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.