Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Müsilaj Operasyonu" başladı!26 Mayıs 2022 Perşembe hava durumu: Yaz havası geldi, sahiller dolup taşacak!What does it mean to see ratling in a dream?What does it mean to see a duckling in a dream?Argali ne demek, TDK'ya göre Argali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?What is the meaning of a dead person laughing in a dream?UEFA Konferans Ligi final maçı: Roma 1 - 0 Feyenoord | Maç sonucuÜnlü psikolog Selin Karacehennem'in çare arayan bir anneye söyledikleri şaşkına çevirdi! Ağzından dökülenlere kimse inanamadı! "Alırlar senin elinden kocayı"Bursa'da aldığı uyuşturucu limon tozu çıkan şahıstan şaşkına çeviren hamle! Torbacıyı...
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!

Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası LPG Otogaz ortalama olarak 37 kuruş zam gördü.

Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!

Döviz kurlarındaki yükseliş, petrol tablosundaki fiyatlarda da hareketlilik göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre; 26 Mayıs itibariyle  LPG Otogaz'a ortalama olarak 37 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz hafta litbenzine ise 1 TL 3 kuruş zam gelmişti.

Son dakika bilgilerine göre; LPG Otogaz ortalama olarak 37 kuruş zam gördü.

Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruş 

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.

Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT