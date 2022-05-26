Akaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!
Döviz kurunda yaşanan artış sonrası LPG Otogaz ortalama olarak 37 kuruş zam gördü.
Döviz kurlarındaki yükseliş, petrol tablosundaki fiyatlarda da hareketlilik göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre; 26 Mayıs itibariyle LPG Otogaz'a ortalama olarak 37 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz hafta litbenzine ise 1 TL 3 kuruş zam gelmişti.
Son dakika bilgilerine göre; LPG Otogaz ortalama olarak 37 kuruş zam gördü.
BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruş
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.