Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor

Akaryakıtta gelen zamlar durdurulamıyor. Bu gece mazot fiyatlarına gelen zammın ardından yarın geceden itibaren oto gaza da büyük bir zam geliyor. Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

YAYINLAMA
Google News
Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor

Neredeyse artık gün aşırı gelen akaryakıt zamlarına bu gece bir yenisi daha bekleniyor.

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV, KDV'nin artırılması, Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, nedeniyle rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG fiyatları artmaya devam ediyor.

Gece yarısı motorine gelen zammın ardından sektör kaynakları bu gece de oto gaza 2 liralık büyük bir zam geleceğini belirtiyor.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA 1 AĞUSTOS 2023?

Zam kesinleşirse oto gazın fiyatı İstanbul'da 14,25'liradan 16 lira 25 kuruşa, Ankara'da 14,16'dan 16 lira 16 kuruşa çıkacak.

FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli artıyor.

21 Temmuz'da motorine 1 lira 55 kuruş,

25 Temmuz'da benzine 2 lira,

26 Temmuz'da oto gaza 24 kuruş,

1 Ağustos'ta ise motorine 2 lira zam geldi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
İkinci el araç sahipleri şimdi yandı! Aracını satmayanın aracı elinde patlayacak! Panik satışlar başladı
İkinci el araç sahipleri şimdi yandı! Aracını satmayanın aracı elinde patlayacak! Panik satışlar başladı
Çalışanlara nefes aldıracak yeni indirimler geliyor! Vergi dilimi değişiyor
Çalışanlara nefes aldıracak yeni indirimler geliyor! Vergi dilimi değişiyor
Son Haberler
Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor
Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor
Göğsünden akan kanın sebebi tümör olduğu ortaya çıktı!
Göğsünden akan kanın sebebi tümör olduğu ortaya çıktı!
Yürekleri yakan feci kaza! Anne ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Yürekleri yakan feci kaza! Anne ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Tekirdağ’da korkutan olay! Çorlu'da bir eve molotoflu saldırı!
Tekirdağ’da korkutan olay! Çorlu'da bir eve molotoflu saldırı!
Prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada fırsatı için bu tarihi kaçırmayın
Prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada fırsatı için bu tarihi kaçırmayın
Araç muayene ücretleri ve gecikme bedelleri belli oldu, 2023 Araç muayene ücretleri
Araç muayene ücretleri ve gecikme bedelleri belli oldu, 2023 Araç muayene ücretleri
Çok Okunanlar
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
1 Ağustos Salı Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Herkes merak ediyordu! TCMB, yeni atanan başkan yardımcıları Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan'ın öz geçmişleri
Herkes merak ediyordu! TCMB, yeni atanan başkan yardımcıları Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan'ın öz geçmişleri
Akaryakıt zamlara doymuyor, yeni bir zam daha geliyor İşte zam oranı
Akaryakıt zamlara doymuyor, yeni bir zam daha geliyor İşte zam oranı
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!