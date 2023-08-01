Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor Akaryakıtta gelen zamlar durdurulamıyor. Bu gece mazot fiyatlarına gelen zammın ardından yarın geceden itibaren oto gaza da büyük bir zam geliyor. Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.