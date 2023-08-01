Akaryakıtta zamlar durdurulamıyor! Bu gece 2 lira daha zam geliyor, Taksici esnafı ve dolmuşcular kara kara düşünüyor

Neredeyse artık gün aşırı gelen akaryakıt zamlarına bu gece bir yenisi daha bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV, KDV'nin artırılması, Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, nedeniyle rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG fiyatları artmaya devam ediyor.
Gece yarısı motorine gelen zammın ardından sektör kaynakları bu gece de oto gaza 2 liralık büyük bir zam geleceğini belirtiyor.
OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA 1 AĞUSTOS 2023?
Zam kesinleşirse oto gazın fiyatı İstanbul'da 14,25'liradan 16 lira 25 kuruşa, Ankara'da 14,16'dan 16 lira 16 kuruşa çıkacak.
FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR
Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli artıyor.
21 Temmuz'da motorine 1 lira 55 kuruş,
25 Temmuz'da benzine 2 lira,
26 Temmuz'da oto gaza 24 kuruş,
1 Ağustos'ta ise motorine 2 lira zam geldi.